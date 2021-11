Uomini e Donne, "la prima volta che lo ho fatto con Gemma Galgani...". Proprio quello, una confessione estrema

26 novembre 2021 a

Gemma Galgani e Giorgio Manetti hanno fatto sul serio per un periodo. Della loro relazione se n’è parlato molto a Uomini e Donne, con Tina Cipollari come sempre molto critica nei confronti della dama torinese, che a suo dire si sarebbe concessa subito e troppo facilmente al suo corteggiatore. Non è una novità che l’opinionista accusi la Galgani di cercare il contatto fisico con gli uomini, specialmente se più giovani di lei.

Intervistato da Fanpage.it, Manetti è tornato a parlare della relazione con Gemma e soprattutto ha svelato cos’è accaduto la prima volta che ha fatto l’amore con lei. “Non è vero che si è concessa subito”, ha innanzitutto dichiarato per smentire la versione di Tina Cipollari. La prima notte insieme l’hanno trascorsa dopo la terza volta che si sono visti: si trovavano in albergo e secondo il ricordo di Giorgio è stata una situazione molto bella, tra romanticismo e passione.

“La mattina dopo quella notte insieme - ha dichiarato Manetti - mi sono alzato e ho fatto colazione da solo. Vicino al tavolino c’era una gerbera, un fiore molto bello di colore lilla. Ho preso il telefono, ho fatto una bella foto e l’ho mandata a Gemma: ‘Ecco Gemma, questo è per te’. Un piccolo gesto che lei ha apprezzato”. Manetti non ha fatto mistero di essere stato innamorato della Galgani: tra loro era forte l’attrazione fisica, nonostante molti abbiano messo in dubbio la veridicità dei loro sentimenti.

