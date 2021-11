Marina La Rosa, ecco il suo gioco erotico: senza pudore, la foto vietatissima ai minori

30 novembre 2021 a

Senza tabù né timidezze. Ve la ricordate la bellissima Marina La Rosa, la "gatta morta" della prima storica edizione del Grande Fratello? Bene, come detto senza mettere troppi filtri risponde alle domande dei suoi followers su Instagram. E non censura niente, proprio nulla.

Tra molte domande sulle relazioni, le proprie paure e l'amore, infatti qualcuno le chiede: "Cosa ne pensi del tabù sfatato da Alessia Marcuzzi?". Già, la celebre conduttrice ha recentemente mostrato sui social i suoi sex-toys. E Marina La Rosa non si è affatto scomposta, rilanciando.

Infatti, ha mostrato la foto del suo personalissimo giocattolo erotico, un dildo color fucsia, quello che potete vedere qui in calce. E Marina La Rosa, con schiettezza, ha aggiunto: "Ma quale tabù? Tutti noi abbiamo dei sex toys a casa. E menomale!". Chiarissima la risposta data al follower. Poi c'è ancora spazio per dettagli piccanti. Un utente le chiede: "La cosa più sexy che hai fatto durante il Grande Fratello?". E lei: "Non ho fatto nulla, eppure ho fatto tanto": la risposta perfetta per una "gatta morta"...

