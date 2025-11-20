Grande Fratello, è scandalo: giù i pantaloni, scoppia il caos

Giù i pantaloni davanti a tutti gli altri coinquilini e sotto l'occhio implacabile delle telecamere accese 24 ore su 24. Al Grande Fratello, storico reality italiano in onda su Canale 5, esplode il caso Omer, protagonista di una provocazione a luci rosse mal digerita dai concorrenti nella "casa".

Tutto nasce da un giochino, "Dicono di te", attraverso cui gli inquilini si stuzzicano a vicenda. Al centro delle attenzioni di tutti il rapporto tra Omer e Rasha, che sembra un po' sbilanciato. Mentre il primo manifesta il suo affetto con gesti molto fisici, la ragazza ha da sempre sottolineato come si senta poco a suo agio nel rendere manifesta la sua vicinanza emotiva con gesti pubblici ed eclatanti. Niente baci, niente carezze.

Quando la discussione si fa troppo seria e maliziosa, però, è proprio Omer a esplodere, calandosi i pantaloni in segno di protesta e rimanendo in boxer. "Non parlate della mia intimità", intima al resto del gruppo. Jonas e Anita cercando di mediare e farlo ricomporre, mentre Simone e Francesca protestano scandalizzati, con il primo che chiede a Omer di scusarsi con sua madre.