Grande Fratello, è scandalo: giù i pantaloni, scoppia il caos

giovedì 20 novembre 2025
Giù i pantaloni davanti a tutti gli altri coinquilini e sotto l'occhio implacabile delle telecamere accese 24 ore su 24. Al Grande Fratello, storico reality italiano in onda su Canale 5, esplode il caso Omer, protagonista di una provocazione a luci rosse mal digerita dai concorrenti nella "casa".

Tutto nasce da un giochino, "Dicono di te", attraverso cui gli inquilini si stuzzicano a vicenda. Al centro delle attenzioni di tutti il rapporto tra Omer e Rasha, che sembra un po' sbilanciato. Mentre il primo manifesta il suo affetto con gesti molto fisici, la ragazza ha da sempre sottolineato come si senta poco a suo agio nel rendere manifesta la sua vicinanza emotiva con gesti pubblici ed eclatanti. Niente baci, niente carezze

Quando la discussione si fa troppo seria e maliziosa, però, è proprio Omer a esplodere, calandosi i pantaloni in segno di protesta e rimanendo in boxer. "Non parlate della mia intimità", intima al resto del gruppo. Jonas e Anita cercando di mediare e farlo ricomporre, mentre Simone e Francesca protestano scandalizzati, con il primo che chiede a Omer di scusarsi con sua madre.

A questo punto intervengono gli autori, che obbligano i due ragazzi ad andare in Confessionale. Dopo lo scontro, Omer torna sui suoi passi e chiede scusa a tutti. A difenderlo ci pensa proprio Rasha: "Tu eri pieno", dice al suo spasimante.

