Carol Alt, il mito sexy degli anni 80. Com'è e come campa oggi: le sue foto (pazzesche) su Instagram

Carol Alt è stata una delle top model più famose degli anni Novanta nonché attrice nel film sulla vita di Marina Ripa di Meana, "I miei primi quarant'anni". E ora la Alt, che di anni ne ha 61, sbarca su Instagram e si mostra così. Incredibilmente bella e sensuale.

La ex modella, in una intervista a Il Corriere della Sera dice di essersi innamorata "Due volte: di Ayrton (Senna, ndr) e del mio compagno Alexei. Due storie molto differenti, ma fatte entrambe di passione". Ayrton lo conobbe "a una sfilata di Salvatore Ferragamo: io indossavo un cappotto corto rosso con i bottoni. Lui non guardava i fotografi, era fisso su di me". La prima cosa che le ha detto è stata: "'Grazie', perché per non farlo sfigurare davanti ai flash mi sono tolta i tacchi e sono rimasta scalza". Quindi ricorda quella cena a Milano, "una delle prime allo scoperto con pochi amici: prendo il tovagliolo e dentro c'era un orologio, un suo regalo. L'ho fatto volare inavvertitamente e ho distrutto gran parte dei bicchieri".

Poi arrivò la tragica notizia della morte del pilota: "Ero in Florida e avevo la tv accesa. Avrei dovuto raggiungerlo in Italia la settimana dopo. Rimasi sotto choc: la mia mente era completamente bianca". Spesso Carol Alt seguiva Senna nei circuiti "e a volte avevo paura. Solo dopo la sua morte ho capito che avrei dovuto averne di più", racconta. Il suo compagno di oggi, Alexei Yashin è un ex hockeista e ha 13 anni meno di lei. "Lo guardo e vedo il suo fisico straordinario, da atleta. E nel contempo prendo atto del fatto che anche io ho il corpo di una donna 'mortale'".

