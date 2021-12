Chiara Ferragni, la foto in bikini a 14 anni: quasi irriconoscibile, uno scatto impensabile

14 dicembre 2021 a

Una Chiara Ferragni così, forse, non l'avete mai vista: classe 1987, l'influencer ha oggi 34 anni. Ma soprattutto conta la bellezza di 25 milioni di follower su Instagram: un impero planetario, una macchina da guerra e soprattutto da soldi. Ma, si diceva: la versione della moglie di Fedez che, forse, ancora non conoscevate.

Il tutto, va da sé, viaggia sui social. Laddove ha fatto capolino una foto di Chiara Ferragni alla tenerissima età di 14 anni, quando era soltanto un'adolescente che, forse, non aveva ancora le idee chiare sul suo futuro (o, altrettanto forse, al contrario le aveva già chiarissime).

E dunque eccola, Chiara Ferragni in versione teenager, in uno scatto in bikini pubblicata dalla madre, la scrittrice Marina Di Guardo. Capelli più scuri, viso più rotondo, per certi versi è difficile riconoscerla. Eppure gli occhi non mentono: sì, è proprio lei, proprio Chiara Ferragni...

