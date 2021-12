Chiara Ferragni, "vale solo il metodo brutale". Massacrata per questa foto: cosa state vedendo

13 dicembre 2021 a

a

a

Non poteva mancare la polemica di Natale su Chiara Ferragni. Guai a chi tocca il pandoro o il panettone, certo, ma soprattutto guai a chi mette lo zucchero a velo nella maniera sbagliata. Facezie sotto l'albero, ma sui social le foto della influencer e imprenditrice fashion che sparge lo zucchero sul pandoro con un tradizionale colino hanno letteralmente mandato "fuori di testa" molti utenti. Basta poco, in certi casi, non c'è che dire.

La Ferragni sexy? "Ecco cosa mi sono ritrovato a letto": Fedez, la foto-verità sconvolgente: com'è Chiara al risveglio | Video





La moglie del rapper Fedez, già chiacchieratissima per ogni suo gesto o look e in questi giorni sulla cresta dell'onda per l'uscita del docufilm di coppia su Amazon Prime The Ferragnez, nelle sue stories versa con eleganza lo zucchero sul dolce veronese. Apriti cielo: forse non sapeva che molti suoi followers prediligono un altro metodo, meno composto: "Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni che lo zucchero a velo si mette nella busta e poi si sbatte con tutta la forza che si ha in corpo, come se ad uccidere il tuo pesce rosso del 2006 fosse stato proprio quel pandoro. non accetto alternative", fa notare un utente applaudito virtualmente da molti altri followers. "Zucchero a velo sul pandoro: metodo Chiara Ferragni o brutale?", domandano. "L'unico modo è il brutale. Sennò cosa l'hanno messo a fare il sacchetto?".

"Era un pedofilo, poi si è ucciso". Fedez, rivelazione intima e agghiacciante: l'insospettabile mostro sessuale



Non mancano i complottisti: qualcuno nota che la forma di pandoro accanto alla quale la Ferragni ha posato una fetta in un piatto è ancora integra. Segno dunque che non è stata tagliata di fresco. Sottigliezze, piccoli dettagli da analisti del marketing, ma sui social tutto fa brodo e tutto vale una battuta: "Dopo la pizza, a Chiara Ferragni si rigenera anche il pandoro!".

Chiara Ferragni, gioielli ritirati? "Perché non possiamo venderli". Il caso: chi la umilia | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.