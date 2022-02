Carlotta Mantovan, la scelta radicale dell'ex moglie di Fabrizio Frizzi: come ha stravolto la sua vita

18 febbraio 2022 a

Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, la sua ex moglie, Carlotta Mantovan, ha cambiato vita. La conduttrice, insieme alla figlia Stella, ha deciso di trasferirsi in un altro Paese europeo. Lo rivela Giuseppe Candela su Dagospia. Già a un anno dalla scomparsa del celebre conduttore, il 26 marzo 2018, la Mantovan aveva deciso di dare una svolta alla sua vita, prendendosi una pausa dalla televisione e lasciando il timone di A tutta salute, in onda su Rai 3.

Adesso, che sono passati quattro anni dalla morte di Frizzi, sia la Mantovan che sua figlia vivono in Francia. Tuttavia, non si sa se il loro sia un trasferimento definitivo o soltanto uno spostamento temporaneo. La conduttrice, che ha sempre dimostrato di tenere molto alla sua privacy, si starebbe dedicando soprattutto alla sua passione per i cavalli e ovviamente alla sua bambina.

La Mantovan , poi, avrebbe pure cambiato look. Da circa due anni, infatti, sfoggia un caschetto biondo platino. Di recente, invece, è tornata a parlare di Fabrizio Frizzi la sua ex moglie, Rita Dalla Chiesa. Il volto storico di Forum, sposata con il conduttore dal 1992 al 1998, ha ripercorso il periodo della rottura, spiegando che sebbene la loro storia d’amore fosse giunta al capolinea, tra loro due era nato un sereno rapporto di amicizia, durato fino alla fine.

