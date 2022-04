Elisabetta Canalis, acquagym in piscina: bikini striminzito, il Lato B attenta alle coronarie

25 aprile 2022 a

Elisabetta Canalis gode ancora di enorme popolarità in Italia, sebbene ormai viva con la sua famiglia negli Stati Uniti. Su Instagram vanta un seguito molto ampio, e così lei condivide con i suoi follower alcuni scorci della sua vita privata. Nell’ultimo post pubblicato l’ex velina di Striscia la Notizia ha informato i fan di essere alle prese con un entusiasmante road trip in famiglia per le strade della California.

E ovviamente non mancano alcuni scatti sensuali, con la Canalis vestita da cowgirl: un abbigliamento che esalta la sua bellezza abbacinante, semmai ce ne fosse bisogno. Prima del road trip, la showgirl aveva condiviso un video di un workout acquatico compiuto con un’amica subito dopo Pasqua. Anche mentre fa gli esercizi in costume da bagno la Canalis risulta estremamente sensuale, oltre che in grandissima forma. “Buona Pasquetta a tutti - aveva scritto a corredo del video - se avete voglia potete espiare i peccati di gola con qualche esercizio altrimenti godetevi l’uovo di Pasqua e amen”.

Ormai la Canalis torna raramente in Italia, dove le sue apparizioni televisive sono diventate sempre più rare: vive da anni negli Stati Uniti, dove nel 2014 ha sposato il chirurgo americano Brian Perri, che ha seguito in California. La coppia vive infatti a Los Angeles con la figlia Skyler.

