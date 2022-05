Michelle Hunziker in quarantena? "Che fi***", il fuorionda bollente pescato da Striscia la Notizia

11 maggio 2022 a

Michelle Hunziker è costretta a stare in quarantena a causa di un tampone che ha rivelato la sua positività al Covid proprio prima di presentarsi negli studi di Striscia la Notizia. Per sostituirla il tg satirico si è affidato a Valeria Graci: la showgirl svizzera è comunque intervenuta in collegamento, anche se prima c’è stato un piccolo problema tecnico che è stato oggetto di un simpatico fuorionda, condiviso da Striscia sul suo sito ufficiale (GUARDALO QUI).

In pratica la Hunziker ha fatto un po’ di casino con i fili delle cuffiette, suscitando l’ilarità generale. Gerry Scotti l’ha aiutata offrendole suggerimenti su come risolvere la situazione, ma non prima di aver fatto un apprezzamento, condiviso un po’ da tutti: “Figa la Hunziker”. Anche in quarantena e col Covid la showgirl è infatti sempre una bellissima presenza. Sebbene adesso sia chiusa in casa, sui giornali non si fa altro che parlare della relazione che ha intrapreso con Giovanni Angiolini. Dopo varie paparazzate e fughe in hotel, il settimanale Chi ha pubblicato dei baci appassionati della coppia.

La Hunziker e Angiolini sono fatti stati beccati durante un soggiorno a Parigi. Le prime foto trapelate sui media li ritraevano in Sardegna, poi Chi li ha sorpresi in un hotel di Milano due settimane fa e adesso ecco che spuntano le foto di una fuga romantica nella capitale francese. I due ormai possono essere definiti una coppia a tutti gli effetti.

