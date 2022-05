Striscia la Notizia, Michelle Hunziker rompe il silenzio: "Non siamo in studio". E spunta la frase sulla "bambolina"

10 maggio 2022 a

Michelle Hunziker rompe il silenzio dopo la sua assenza dalla conduzione da Striscia la Notizia. La conduttrice del tg satirico infatti ha voluto mandare un messaggio ai suoi fan e ai suoi telespettatori che la seguono da casa per spiegare cosa è successo: "Non siamo in studio a Striscia - ha detto la svizzera tenendo in braccio il suo barboncino - perché abbiamo vinto la bambolina del Covid anche noi. Leone è molto contento perché ha la mamma in casa qualche giorno. Ma ci negativizzeremo molto preso perché le svizzere sono toste".

Insomma la Hunziker ha preso con ironia il ritorno del Covid. Per lei si tratta infatti di una seconda volta. La conduttrice aveva già dovuto subire gli effetti della malattia qualche tempo fa. Ma in quella occasione decise di non parlare e di non rivelare la sua positività isolandosi in casa.

Solo qualche tempo dopo decise di parlarne in tv a Verissimo con Silvia Toffanin spiegando di aver sofferto molto e di "essere stata davvero male". Intanto dietro il bancone di Striscia la Notizia si accomoderà Valeria Graci che già una volta aveva sostituito una delle compagne di viaggio di Gerry Scotti. Non è dato sapere al momento quando la Hunziker potrà tornare nello studio di Striscia. Di certo ci vorrà qualche giorno o qualche settimana.

