Rupert Murdoch divorzia da Jerry Hall, le conseguenze sulle società del tycoon

Il tycoon dei media Rupert Murdoch divorzia da Jerry Hall dopo sei anni di matrimonio. Lo riferisce il New York Times, citando fonti. Per il 91enne miliardario è il quarto divorzio. La coppia, che non ha avuto figli, si è sposata a Londra nel marzo 2016 dopo un fidanzamento durato cinque mesi. Allora, il magnate dei media si era definito "l'uomo più fortunato e più felice del mondo". La Hall, 65 anni, al primo matrimonio, è stata in precedenza a lungo legata sentimentalmente al frontman dei Rolling Stones Mick Jagger, con il quale ha avuto quattro figli.

Se difficilmente il divorzio avrà ripercussioni sulla struttura societaria e sulla successione nell'impero fondato dall'australiano, la separazione tra Murdoch e la Hall potrebbe avere contraccolpi sulle attività delle varie società che fanno capo al tycoon e che spaziano dalla Fox, il "New York Post" e il "Wall Street Journal" negli Usa, al tabloid "The Sun" e al "Times" nel Regno Unito e a Sky News in Australia. Nei primi anni di matrimonio sembrava che Rupert fosse felice di dedicare tempo alla nuova moglie, lasciando spazio ai figli dei precedenti matrimoni - e in primis al suo successore - di farsi strada ai vertici dell'impero di famiglia.

