Anna Falchi, addio Ruggeri: con chi l'hanno beccata, foto inequivocabili

29 giugno 2022 a

a

a

Archiviata la storia con Andrea Ruggeri, Anna Falchi volta pagina. La conduttrice è stata paparazzata assieme a un altro uomo, dopo la fine della relazione con il deputato di Forza Italia. I due, dopo 11 anni insieme, erano appena andati a convivere, ma qualcosa evidentemente non è andata per il verso giusto. Così la Falchi ha cambiato vita e amore. Il settimanale Chi l'ha fotografata mentre si scambia un bacio appassionato con Walter Rodinò, l'uomo con cui l'attrice era già stata avvistata settimane fa.

Anna Falchi, il décolleté esplode in primo piano. La foto (a 49 anni) che sconvolge Instagram | Guarda

Rodinò, anche lui 50enne, ha come la Falchi una figlia. Laureato in giurisprudenza alla Sapienza di Roma, l'uomo si occupa però di comunicazione per grandi aziende. In passato la showgirl non aveva nascosto qualche difficoltà con l'ex Ruggeri: "Facciamo vite diverse, con orari diversi: non mi sono mai sentita tanto sola da quando stiamo insieme. Sembra paradossale ma è così. La porta è sempre aperta per entrambi e se le cose non andassero… amen. La famiglia del Mulino Bianco non esiste, tanto meno a casa mia".

Anna Falchi disintegra il "gioiello" di Ernst Knam in diretta: cala il gelo in studio | Guarda

Note le sue storie d'amore, prima con Fiorello poi con Stefano Ricucci, la Falchi ha una figlia di nome Alyssa. La 12enne è nata dalla relazione con l’imprenditore romagnolo Denny Montesi, con cui la donna si dice ancora molto legata: "È parte della mia famiglia, un parente acquisito".

Anna Falchi: ''Bene Finlandia nella Nato a scopo preventivo, Russi ci tolsero tutto''

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.