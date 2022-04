Anna Falchi, il décolleté esplode in primo piano. La foto (a 49 anni) che sconvolge Instagram

21 aprile 2022 a

Una Anna Falchi "wild", selvaggia. L'attrice di origini finlandesi da parte di madre, 49 anni portati in maniera strabiliate, sui social è famosa per le sue foto molto auto-ironiche e sensuali, nudi e vedo-non-vedo spesso legati alle prestazioni della squadra di cui è una vera e propria ultrà, la Lazio.

Spesso la procace interprete, giovanissima, di Dellamorte Dellamore (contestata versione cinematografica di Dylan Dog, accanto alla star britannica Rupert Everett, datata 1994) ha approfittato del rendimento dei biancocelesti per lanciare sfide e scommesse decisamente pepate, con spogliarelli e selfie in deshabillé per festeggiare una vittoria degli Aquilotti o dare ai giocatori, quest'anno allenati da Maurizio Sarri, lo "sprint" giusto per la partita successiva.





La Lazio in questo momento è in striscia positiva e all'Olimpico proverà a fermare il Milan, impegnato nel duello con Inter e Napoli nella volata scudetto, per rilanciare anche le proprie ambizioni europee. La Falchi dà il buongiorno ai suoi fan e follower su Instagram pubblicando una foto sibillina: sguardo intenso e décolleté indimenticabile (e letteralmente incontenibile, bisogna dirlo) in primo piano, con didascalia enigmatica: "Per voi sarà un mercoledì da leoni? - domanda maliziosa - Oggi così, un po’ wild, vi auguro che lo sia! Grrrrrrrr!".

I più fantasiosi immaginano sia un riferimento alle prestazioni dell'amata Lazio, un augurio di essere "selvaggi" in campo contro il Diavolo. Altri pensano sia solo un messaggio motivazionale anche in chiave professionale, che la vede conduttrice de I Fatti vostri su Rai2 accanto a Salvo Sottile.

