Anna Falchi disintegra il "gioiello" di Ernst Knam in diretta: cala il gelo in studio

Anna Falchi particolarmente sbadata nell’ultima puntata di Fatti Vostri. Nell’episodio andato in onda venerdì 29 aprile, su Rai Due, la conduttrice ha lasciato tutti di sasso con una figuraccia degna di nota. Ospiti in studio erano Ernest Knam con la moglie Frau, i quali hanno realizzato diverse prelibatezze per l’occasione. La Falchi, per avvicinarsi al conduttore Salvo Sottile, ha preso in mano il vassoio con il profiterole. Da lì a poco il patatrac.

Sottile era in procinto di dare la consueta linea al colonnello Massimo Morico per le previsioni meteo, quando la Falchi, che aveva per l’appunto tra le mani il vassoio, con un gesto maldestro ha rovesciato tutto il ‘ben di Dio’ a terra. In studio c’è stato un chiaro momento d'imbarazzo per lei, smorzato subito dalla battuta di Sottile: “Incredibile al Cibali, la creazione di Ernst Knam…”.

Ecco il video dello scivolone:

Anna Falchi in evidente disagio ha scherzato: “Sacrilegio!”. La moglie di Knam per giustificare l’accaduto ha spiegato: “La base è scivolosa”. A quel punto è intervenuto Sottile: “Finirà a torte in faccia anche oggi” dando poi la linea a Morico. Niente banchetto di fine puntata quindi per i presenti in studio, che, finite le riprese hanno visto la povera torta finire nel cestino.



