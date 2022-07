Ilary Blasi, "com'era ridotta dietro le quinte": l'indiscrezione, nel bel mezzo del dramma...

15 luglio 2022 a

Tutti a commentare la separazione di Ilary Blasi da Francesco Totti, anche Vladimir Luxuria. L'ex deputata è stata opinionista della 16esima edizione dell’Isola dei Famosi condotta proprio dalla conduttrice romana. Un'edizione particolare visto che è iniziata poco dopo le prime voci su una presunta rottura tra la showgirl e l'ex calciatore. Rottura che i diretti interessati avevano smentito e di cui la Blasi non avrebbe mai accennato neppure durante i dietro le quinte.

Ad ammetterlo è stata Luxuria durante la presentazione del monologo "Le vie di una signora sono infinite" all’Evergreen Fest di Torino. Qui qualcuno le ha chiesto: "Cosa pensa della separazione da Totti, ne sapeva qualcosa?". Immediata la replica: "Ho sempre voluto rispettare la loro privacy. Sono due persone mature e intelligenti, Ilary non fa mai pesare sugli altri i suoi problemi, tende sempre a essere allegra e vivace".

Insomma, sembra che nei tre mesi di Isola la Blasi non avesse mai fatto pensare che stesse vivendo un periodo tutt'altro che semplice. Ilary, stando a quanto riferito dall'ex opinionista, non è mai apparsa affranta o giù di tono nel corso delle puntate. "È una tosta - conclude Luxuria -, sicuramente sa come affrontare questa situazione”, ha concluso.

