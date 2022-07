Ilary Blasi, il lato B non basta: nel bel mezzo della savana... Totti che dice?

14 luglio 2022 a

a

a

Ilary Blasi è volata in Tanzania. In fuga dalle continue voci su tradimenti e altro, la conduttrice tv ha deciso di partire con i tre figli: Christian, Chanel e Isabel. D'altronde la showgirl è da giorni al centro del gossip a causa della sua separazione dall'ex calciatore Francesco Totti. Un addio preannunciato in via ufficiosa a febbraio, ma che solo due giorni fa ha avuto conferme dai diretti interessati.

"Dovresti tacere": la sorella di Ilary Blasi sbrocca, perché (per Totti) il caso si complica

Ed ecco che da quel momento sulla coppia, ormai ex, se ne sono dette di ogni. Tra queste si è parlato di messaggi compromettenti tra la Blasi e "un giovane aitante", ma anche della nuova presunta fiamma del fu capitano giallorosso. E per evitare l'accanimento mediatico, la conduttrice di Mediaset ha preso i figli ed è partita. Approfittando della situazione la Blasi se la sta spassando.

Lo dimostrano le storie pubblicate su Instagram dove la si vede in un resort a cinque stelle all'interno del parco nazionale del Serengeti. Nonostante la sua lontananza da tutto e da tutti, la Blasi non dimentica di aggiornare gli ammiratori prima con la foto del lato B in costume da bagno, poi con diversi scatti che ritraggono lei e il meraviglioso paesaggio. Che sia una chiara frecciata all'ex? Non sono infatti mancate le tesi per cui la showgirl non avrebbe apprezzato le foto di Blasi sotto casa della presunta nuova fidanzata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.