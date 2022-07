Federica Panicucci, lì sotto... da morire: foto proibita (a 54 anni)

23 luglio 2022 a

a

a

La televisione va in vacanza, almeno in parte. E con lei i protagonisti del piccolo schermo. Per esempio, Federica Panicucci, volto di punta di Canale 5 con il suo Mattino 5. E come ogni estate, ecco che Federica si concede sole, mare e il meritatissimo relax a Forte dei Marmi, l'esclusiva località della Versilia.

Federica Panicucci alle Maldive? Prima così e poi... proibita e pazzesca a 54 anni | Guarda

E il racconto di queste vacanze viaggia sul profilo Instagram di Federica Panicucci, 54 anni portati divinamente. L'ultima foto postata, ammettiamolo, è da urlo. Eccola sorridente e in posa alle cabine del suo bagno. Scarpe con tacco fucisa e un bikini in tessuto a motivi floreali. Federica Panicucci sfoggia un fisico sinuoso, da urlo. Semplicemente strepitosa. E i suoi seguaci apprezzano e non lo nascondono.