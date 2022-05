Mattino Cinque, Federica Panicucci sbotta in studio: "Eh no, non è proprio così"

10 maggio 2022 a

Federica Panicucci non le manda a dire e mette le cose in chiaro in diretta tv a Mattino Cinque: "Nicolas Vaporidis non è un attore in caduta libera". Durante l'ultima puntata del contenitore mattutino di Canale 5, è stata mandata in onda una clip sull'Isola dei Famosi in cui Laura Maddaloni litiga furiosamente con l'attore. E nel battibecco gli dà del fallito perché non fa, a dire della Maddaloni, un film da 20 anni. Ma ascoltando queste parole, la Panicucci è intervenuta subito con una frase molto chiara: "Ad onor del vero Nicolas Vaporidis è fuori al cinema adesso con un film di Fausto Brizzi, il cui titolo è Bla Bla Baby…".

E di certo Vaporidis non è un attore qualunque. Va sottolineato che con il suo ruolo da protagonista in "Notte prima degli esami" di fatto ha segnato una generazione. Il film infatti qualche anno fa ebbe un grossissimo successo di pubblico.

Ma a rincare la dose sulla Maddaloni è stato anche Raffaello Tonon che l'ha subito messa nel mirino: "Lei dice a Nicolas che è un attore fallito…Non è che ce lo sta dicendo una critica cinematografica di lungo corso…". Poi l'affondo più pesante: "È troppo piena di sè... Manifesta ignoranza grassa...". Insomma a Mattino Cinque è stata ristabilità la verità su Vaporidis che come ha sottolineato la stessa Panicucci proprio in questi giorni è tornato sul grande schermo con un nuovo film.

