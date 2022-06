Mattino 5, Federica Panicucci travolge la Rai: pochi secondi prima di andare in ferie...

16 giugno 2022 a

Mattino 5 vola. L’edizione estiva, senza la contro-programmazione di Rai1, fa salire lo share. Federica Panicucci e il suo collega Francesco Vecchi battono la concorrenza Unamattina Estate. Infatti, dati alla mano, la prima parte del viene seguita da 898mila spettatori con il 22.68%, mentre la seconda tocca il 24.79% di share. Questi ascolti sono il segno tangibile che Canale5, quando punta sull’informazione, sale in termini di share.

Il programma delle Rete ammiraglia del Biscione vince anche contro la concorrenza di Rai1: Massimiliano Ossini e Maria Soave, che vanno 10 punti di share sotto. Si tratta, in pratica, di un nuovo record che fa chiudere in bellezza questa stagione Tv. A quanto pare, il record della Panicucci avrebbe messo in difficoltà Unomattina Estate, che va in onda fino a mezzogiorno senza superare il 15% di share.

Per la Panicucci si chiude un’altra stagione televisiva, adesso prenderà il testimone Simona Branchetti: dal lunedì 27 giugno arriverà in onda con il suo Morning News. Cosa accadrà allo share? Basta aspettare per saperlo. Intanto, come da rumors, la Panicucci si fermerà per le vacanze. Poi tornerà a settembre.

