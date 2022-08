Flavio Briatore, torna con la Gregoraci? Una voce clamorosa

20 agosto 2022 a

Ritorno di fiamma per Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci? I due sicuramente stanno trascorrendo una vacanza insieme con la sorella di lei e i bambini, La showgirl infatti ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti e di stories che la ritraggono in mare e sullo yacht in compagnia di Natan Falco e Flavio Briatore. Tra questi spunta anche un video a bordo della barca dove si vede che hanno appena cenato. La Gregoraci sembra felicissima e si diverte a giocare con il figlio e il nipote Gabriel in una sorta di passerella sotto lo sguardo di Briatore, appunto. Una scenetta di famiglia che ha scatenato un tam tam social su un possibile riavvicinamento tra l'imprenditore e la showgirl che comunque hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto.

Sembra dunque già smentita la voce che voleva che Elisabetta Gregoraci potesse aver trovato un nuovo amore, Giulio Fratini, ex di Roberta Morise. In molti avevano ipotizzato che tra i due potesse esserci del tenero ma evidentemente non è così. Tanto che è stato lo stesso Flavio Briatore a smentire i rumors. Contattato telefonicamente da Roberto Alessi, l'imprenditore aveva detto che l’ipotesi che l’ex moglie potesse stare insieme a Giulio Fratini era del tutto assurda e infondata.