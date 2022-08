Elisabetta Gregoraci, scatto bollente: lì sotto... il dettaglio clamoroso

19 agosto 2022 a

Elisabetta Gregoraci sta trascorrendo un’estate all’insegna delle vacanze in famiglia, con tanto tempo trascorso soprattutto con il figlio Nathan Falco. Sui social la showgirl pubblica qualche scorcio delle sue giornate a bordo di uno yacht, tra la Sardegna e l’isola di Capri. Ogni tanto compare anche Flavio Briatore, l’ex marito con il quale i rapporti sono rimasti molto buoni per via del figlio.

La Gregoraci appare sempre in forma fisica smagliante, regalando ai suoi fan scatti che mettono in risalto tutta la sua bellezza. Una delle ultime foto condivise nelle storie di Instagram ha attirato particolarmente l’attenzione, dato che si nota il fisico pazzesco, tonico e scolpito della showgirl. La quale ogni tanto si lascia fotografare dal figlio Nathan Falco, con il quale c’è una bella complicità. Un altro aspetto che si ripete praticamente in tutti gli scatti che la ritraggono è il sorriso: la Gregoraci sembra felice, d’altronde la sua famiglia è molto unita.

Infatti nelle ultime ore ci sono stati i festeggiamenti per il nipote Gabriel, che è il figlio di sua sorella Marzia. Al party in famiglia si è unito anche Briatore, che ha posato insieme al festeggiato, all’ex moglie e naturalmente al figlio. Ovviamente non mancano anche le indiscrezioni sulla vita amorosa della Gregoraci, sulla quale in realtà non si sa nulla di certo: si vocifera però che abbia un flirt in corso con un imprenditore, in passato legato ad altre personalità dello spettacolo.