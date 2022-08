Flavio Briatore, "siete delle...": esplode l'ira dopo la tromba d'aria

18 agosto 2022 a

Flavio Briatore non le manda a dire. L'imprenditore e proprietario del Twiga, un lido di lusso in Versilia, con un video al veleno commenta quanto accaduto oggi nella zona di Forte dei Marmi a causa del maltempo. Come abbiamo ricordato, la Toscana è stata investita da una serie di bombe d’acqua violente e da qualche ora è nella morsa del maltempo come tutto il Nord Italia. E una tromba d'aria, come racconta lo stesso Briatore, ha colpito proprio il suo lido e numerose strutture su tutto il litorale.

Ma in tanti sui social hanno fatto festa, come afferma lo stesso imprenditore, godendo per le sventure del Twiga. La risposta non si è fatta attendere: "In tanti hanno festeggiato. Leggendo i commenti sui social abbiamo fatto felice un mucchio di persone". La tromba d'aria ha distrutto mezzo Twiga e allora Briatore rincara la dose: "Io non riesco a capire in che Paese di sfigati e di rancorosi viviamo. Il Twiga dà lavoro a 150 persone e dà anche un indotto milionario a tutta la zona". Ma non finisce qui. Briatore ha poi voluto mandare un messaggio a chi come è lui ha dovuto fare i conti con i danni dopo il maltempo: "Mando tutto il mio sostegno a tutti coloro che dovranno ricostruire i bagni dopo questa tromba d'aria. Ci rimboccheremo le maniche e riapriremo". L'ultima parola è però per chi ha festeggiato sui social: "Siete delle m...".