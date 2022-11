Camilla, un pazzesco "messaggio" a Re Carlo: vestita così...

Francesco Fredella 04 novembre 2022 a

Camilla Parker Bowles sempre più protagonista della vita Reale. Ma anche della cronaca rosa, scandagliata attentamente dai tabloid britannici. Manca poco all’incoronazione: il 6 maggio sarà regina consorte d’Inghilterra. E adesso i tabloid inglesi, che da tempo parlano di lei, cercano di capire qualcosa in più sul suo modo di vivere, sul suo outfit che è diventato un vero e proprio must.

Si dice che Camilla a Buckingham Palace utilizzi spesso la spilla con nodo di diamanti. Il motivo sarebbe legato ad un messaggio d’amore per re Carlo. Insomma, senza troppi giri di parole sarebbe devota a suo marito e per dimostrarlo, con un linguaggio in codice, avrebbe preferito indossare la spilla. L’evento è legato ad un ricevimento a Buckingham Palace a cui prendono parte 200 atleti, freschi di vittoria ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020 e di Pechino 2022 (i Giochi invernali).

Intanto, per una serata indimenticabile re Carlo III indossa un abito nero con cravatta blu. Stesso outfit per il duca di Gloucester, diverso lo stile del principe Edoardo che sceglie il grigio con cravatta rossa. E poi c’è la principessa Anna, che utilizza un accesso molto elegante: una pochette nera e preziosi gioielli. Ma gli occhi dei tabloid inglesi sono andati su quella spilla di Camilla. Vistosa, colorata. Sembrerebbe proprio un simbolo del suo amore per Re Carlo. Del resto la loro è una storia che va avanti da sempre: il figlio di Elisabetta era sposato co Diana e amava, segretamente, Camilla. Almeno questo è quello che raccontano da sempre i ben informati ed i fatti, ovvero le nozze, non smentiscono affatto questa tesi.