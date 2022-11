Re Carlo, il piano segreto per il divorzio: cosa accadrà presto

Francesco Fredella 03 novembre 2022 a

a

a

Ci sarebbe, secondo i tabloid inglesi, un piano di re Carlo per far divorziare Harry e Meghan. I due, come tutti sanno, si sono allontanati dalla Corona inglese deducendo di andare a vivere in America, senza privilegio reali. Ma non mancano benefici.

"Ha preso una decisione". Re Carlo, come cancella Harry (per sempre)

Secondo una parte dei tabloid britannici, Meghan Markle e Harry sarebbero sul punto di lasciarsi. Se l’indiscrezione fosse vera, ci troveremmo di fronte ad una clamorosa notizia. Eppure nel corso della cerimonia funebre in onore della Regina Elisabetta, i due sono apparsi molto uniti. Mano nella mano. E quella scena ha fatto storcere il naso a tutti.

"Una bomba nucleare": perché Re Carlo può saltare subito, cosa accadrà

Secondo alcuni esperti di Corona inglese, Meghan Markle e Harry potrebbero divorziare nel 2023. Clamoroso. Cosa che aveva detto la veggente Georgina Walker: davvero dopo 5 anni di amore idilliaco i due si diranno addio? Sposati nel 2018, il quinquennio scade nel 2023.

Ma attenzione alla data del 10 gennaio 2023. Segnatela bene. E’ la data in cui esce il libro di Harry, che promette un racconto crudo e sincero sulla vita a Palazzo. Carlo, Camilla , William e Kate Middleton sono abbastanza preoccupati per quello che potrebbe raccontare Harry, il principe ribelle. Lui e sua moglie Meghan, qualche anno fa, hanno deciso di dire addio a tutti i privilegi reali salutando definitivamente la vita di corte. Il motivo? Non si è mai saputo per davvero. Ma l’unica cosa vera è che Harry ha voluto in qualche modo misurarsi con un altro tipo di vita, diversa, comune. Tutto grazie a sua moglie Meghan, attrice, lontana dal mondo di corte.