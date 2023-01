Francesco Totti, dove l'hanno beccato la notte di Capodanno. E Ilary...

02 gennaio 2023 a

Hanno cercato di tenere tutto segreto, ma alla fine i social hanno fatto il loro svelando come i separati più famosi d'Italia hanno dato il benvenuto al nuovo anno. Ilary Blasi, come rivelano le sue storie Instagram, è volata a Bangkok in Thailandia: foto e video la ritraggano felice e spensierata, prima su un aereo provato e poi in un ristorante e in un hotel da sogno, con vista mozzafiato. A fotografarla, secondo i beninformati, sarebbe il suo nuovo amore Bastian Muller, il biondo e atletico imprenditore di Francoforte con cui è stata a sciare a St. Moritz nelle scorse settimane. L'aitante fidanzato però - per ora - non si vede nelle foto di Capodanno della Blasi. E questo alimenta il sospetto che a farle compagnia ci sia qualcun altro.

Di certo c'è che Francesco Totti ha brindato al nuovo anno insieme a Noemi Bocci. I due, per la prima volta da coppia ufficiale, erano volati a Miami con i figli di lui Christian, Chanel e Isabel ma invece che un ristorante americano hanno scelto per il cenone di Capodanno il locale di un amico. A rivelare la notizia è stato lo stesso proprietario del ristorante “Forte dei Marmi” di Miami, Andrea Reitano che è anche un amico del Pupone. Come ricorda il sito The Post Internazionale, già a febbraio 2022, Totti cercò un po’ di pace lontano da Roma e soprattutto dagli occhi indiscreti dei paparazzi partendo alla volta di Milano dove Andrea Reitano era fresco di apertura con un nuovo ristorante dopo il successo ottenuto a Miami. Ancora nessuno avrebbe potuto immaginare l’onda mediatica che sarebbe scoppiata poco dopo. E adesso Francesco Totti ha accolto il 2023 in compagnia della sua nuova fidanzata proprio nel suo ristorante.