Francesco Totti sgancia la bomba: "Addio Napoli, Conte ha già firmato"

"Ghisolfi e i Friedkin sanno qual è l’allenatore che potranno chiamare, ammesso che non l’abbiano già fatto. Speriamo sia un grande personaggio, con carisma, con voglia, con una grande determinazione nel riportare la Roma il più in alto possibile. Questa è la speranza di tutti noi romanisti. Da dirigente non posso parlare perché non lo sono". Così Francesco Totti, ex capitano della Roma, intervistato su Sky Sport, in merito al futuro allenatore del club giallorosso dopo Claudio Ranieri.

"Se prenderei Conte o Allegri? Per me sono due allenatori che già hanno firmato per altre squadre. Non so se è uno straniero, un italiano, anche perché gli allenatori sono finiti (sorride, ndr). Bisogna vedere che organizzazione hanno, dove vogliono arrivare, cosa vogliono fare il prossimo anno. Io l’ho sempre detto, fin da quando facevo il dirigente: non bisogna prendere in giro i tifosi. Bisogna essere realistici e dire la verità. Se la Roma è da decimo posto, da quindicesimo, da primo o da secondo. Perché la gente vuole questo: vuole la verità. Quando la gente conosce la verità, tutto diventa più semplice", ha aggiunto.