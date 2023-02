Elena Sofia Ricci, clamoroso: "Il suo nuovo amore" (di soli 31 anni)

21 febbraio 2023 a

Elena Sofia Ricci ha concluso la sua esperienza lavorativa con la fiction Che dio ci aiuti e, stando al gossip, si sta “consolando” con un uomo molto più giovane di lei. D’altronde l’attrice è tornata sulla piazza dopo la fine del matrimonio con Stefano Mainetti: dopo essere stati insieme per 19 anni e aver avuto una figlia, i due hanno deciso di separarsi lo scorso dicembre.

Secondo il settimanale Oggi, negli ultimi tempi l’attrice si starebbe frequentando con un collega, più giovane di quasi 30 anni: si tratta di Gabriele Anagni, conosciuto a uno spettacolo teatrale. Tra i due si sarebbe instaurato innanzitutto un rapporto di amicizia, con il 31enne che le sarebbe stato molto vicino durante i momenti difficili della separazione e anche dopo. Nessuno ha mai confermato una tale vicinanza e adesso il settimanale Oggi ci mette il carico, parlando di “nuovo amore”.

Anagni si è formato all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico e ha esordito in televisione nella fortunata fiction Un medico in famiglia. Il successo è arrivato con Un posto al sole, dopodiché ha avuto un ruolo anche ne Il Paradiso delle Signore, altra serie televisiva della Rai. Sui social non è particolarmente attivo, dato che si limita a condividere post su alcuni impegni lavorativi, con qualche raro scatto di vita privata.