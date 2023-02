Mare Fuori, scoppia la bufera: "Se la tirano in un modo..."

Roberto Tortora 17 febbraio 2023 a

Mare Fuori… polemiche dentro. Quella che racconta la vita e le storie dei detenuti del carcere minorile di Napoli è la serie del momento, ha tenuto aggrappati allo schermo sia i più giovani che le generazioni precedenti. Il fortunato prodotto di Rai Fiction e Picomedia ha letteralmente conquistato il pubblico italiano, al punto che il cast intero è stato ospite di Amadeus al Festival di Sanremo, per annunciare l’uscita della terza stagione, cui farà già ufficialmente seguito una quarta.



Non è tutto rose e fiori, però, perché di recente Giulia Salemi, showgirl e speaker italo-persiana di R101, ha svelato un aneddoto sui protagonisti della fiction. Incontrati in aeroporto, di ritorno proprio dal Festival di Sanremo, avrebbero mostrato una certa presunzione e sufficienza nei suoi confronti: “Se la tirano in un modo…”, il commento della Salemi, che ha subito scatenato una shitstorm nei suoi confronti da parte dei fan più accaniti. Non solo, poco dopo il suo commento, è arrivata pronta la risposta di uno dei protagonisti principali della serie, ovvero Ciro Ricci, il figlio del boss, interpretato magistralmente da Giacomo Giorgio. L’attore ha postato una stories su Instagram che, però, ha tolto poco. Si sa, però, che nulla sfugge nel mondo dei social. Così è emerso che Giacomo aveva condiviso il post di “Trash Italiano” che riportava le dichiarazioni della Salemi, la quale, oltretutto, criticava anche l’atteggiamento di tutto il cast maschile della fiction. “Cosa non si fa per un po' di hype…”, il commento laconico dell’attore napoletano. E c’è di più, perché dietro questo botta e risposta si svela un altro retroscena. Spunta, infatti, una vecchia foto che ritrae Giorgio e Salemi insieme, con tanto di bacio sulla guancia all’attore da parte dell’influencer. A questa istantanea, poi, si aggiunge un video in cui i due scherzano e in cui l’attore ormai noto come “Ciro Ricci” sostiene che l’unico difetto della Salemi sia non amare Napoli. Al che, la showgirl stessa chiede ai suoi followers di convincerla a scoprire meglio la città partenopea.



Una dimostrazione cristallina di come i due si conoscessero già da tempo, ai tempi in cui studiavano recitazione insieme e chissà se il loro rapporto era di natura strettamente professionale e amicale… o se ci fosse stato qualcosa di più. Viene da chiedersi, a questo punto, se la Salemi abbia voluto polemizzare in radio come ripicca e perché, di tutto il cast, sia stato proprio il “figlio del boss Ricci” a dare l’unica controffensiva così piccata. Screzi da showbiz… o scaramucce d’amore? Per fortuna “ce sta o’mar for…”.