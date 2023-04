Michelle Hunziker, "ritorno di fiamma"? Come la fotografano con Trussardi

07 aprile 2023 a

a

a

Michelle Hunziker ha partecipato alla festa di compleanno di Tomaso Trussardi, che ha compiuto 40 anni. I festeggiamenti si sono svolti in una villa a Bergamo Alta, con la showgirl e le sue due figlie più piccole che sono state al fianco di Trussardi. Sui social sono apparse alcune foto che ritraggono i due sorridenti e sereni, segno che un riavvicinamento c’è stato, anche se questo non vuol dire che ci sarà un ritorno di fiamma.

Tanti fan credono ancora che sia possibile rivederli insieme come coppia e si sono gasati a vedere un collage di foto dell’ex marito che la Hunziker ha condiviso sui social con la scritta: “Happy Birthday daddy”. Di certo c’è che i due hanno trovato un equilibrio per il bene delle figlie Sole e Celeste: il rapporto sembra infatti essere assolutamente pacifico, cosa che non è mai scontata, anche se Michelle è riuscita a fare lo stesso anche con l’altro ex, Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker? "Dopo il parto di Aurora è calato il gelo": brutte voci...

Mesi fa era stata la conduttrice a esporsi sulla fine del matrimonio nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo: “È un grande dolore quando finisce un amore. Hai fatto un investimento emotivo, ci hai creduto tantissimo e quando questo progetto fallisce è un dolore per tutti. Però è anche importante comprendere che il tempo guarisce tutto”.