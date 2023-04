Michelle Hunziker, nonna da restarci secchi: "Niente vergogna", foto da urlo

05 aprile 2023 a

Michelle Hunziker è al settimo cielo per la nascita di Cesare, il suo primo nipote messo al mondo da Aurora Ramazzotti. La showgirl ha scoperto che il suo non è un caso anomalo, essendo diventata nonna a soli 46 anni. “In questa nuova veste di nonnitudine - ha dichiarato su Instagram - ho scoperto una cosa molto interessante, ovvero che l’Italia pullula di nonni e nonne 40enni”.

“C’è però una sorta di tabù - ha aggiunto - e queste persone non vogliono farsi chiamare nonni oppure hanno paura a dirlo, a dimostrarlo, a portare alta la bandiera della nonnitudine. Insorgete nonni, oggi la nonnitudine non ha più a che fare con l’età, è uno state of mind. È una cosa meravigliosa e nel 2023 con tutte le battaglie che stiamo facendo vuoi non lottare anche per dimostrare che la nonnitudine non è collegata con l’età anagrafica?”. La Hunziker ha quindi lanciato un appello: “Portiamo alta la bandiera della nonnitudine 2.0! Nonne d’Italia, fatevi le foto e taggatemi”.

La showgirl ha quindi ricevuto parecchi scatti di nonne della sua età. Tra l’altro lei era stata la prima a porsi il problema anagrafico: “Facciamo così - aveva dichiarato poche ore dopo la nascita del piccolo Cesare - Ineke è ancora la nonna di tutti mentre io sarò la mamma al cubo. Va bene?”.