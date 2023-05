Irina Shayk scandalosa a Cannes: mini slip, praticamente nuda al party

23 maggio 2023 a

Irina Shayk è di una bellezza abbacinante e non ha alcun problema a mostrarlo a tutto il mondo. Al Festival di Cannes si è presentata sul tappeto rosso con un outfit in stile cowgirl molto sensuale, ma quello era soltanto l’antipasto. Al party organizzato da British Vogue in occasione della kermesse la modella russa è andata addirittura oltre, sfoggiando tutto il suo sex appeal.

La 37enne è famosa da tanto tempo per i suoi look provocanti, ma negli ultimi mesi sembra aver alzato ulteriormente l’asticella. Alla festa si è infatti presentata in intimo: l’outfit nero e trasparente di Gucci lascia poco spazio all’immaginazione. Il tutto corredato da rossetto rosso e occhiali da sole, per aggiungere un ulteriore tocco seduttivo. Il look un po’ “spinto” di Irina Shayk non ha però convinto tutti, d’altronde sarebbe stato strano il contrario. C’è infatti chi ha criticato la modella, giudicata troppo “aggressiva” per un evento comunque correlato al Festival.

“Pensavo che Cannes fosse per persone di buon gusto”, “che noia questa moda di non mettere vestiti”, “disperata per avere attenzione”, sono alcuni dei commenti che si leggono sui social della modella russa. Quest’ultima sicuramente non darà peso a chi la critica: d’altronde è abituata, il suo mondo è anche questo.