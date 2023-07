Federica Pellegrini, scoop-Dagospia: la foto che stravolge tutto

23 luglio 2023 a

Siamo a Sabaudia, dove Federica Pellegrini si sta godendo le vacanze col marito, Matteo Giunta. La Divina, dopo il ritiro dal nuoto professionistico, a 35 anni si gode il riposo e il relax. Ma secondo Dagospia, che firma lo scoop, c'è dell'altro.

Infatti, assicura il sito diretto da Roberto D'Agostino, la Pellegrini "sta per diventare mamma". Lo dà per certo, Dago. "Dalle onde del mare di Sabaudia, come una ninfa, sotto gli occhi a forma di cuore del marito Claudio Giunta, è spuntata una Federica Pellegrini con un pancino più che sospetto", si legge sul sito.

D'altronde, l'ex nuotatrice aveva più volte ribadito la sua volontà di diventare madre, ma senza pressioni. A febbraio, ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio, interpellata sul punto rispose: È una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua. È un po’ pesante, non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita. Però sembra quasi che se mai non venissero, non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono". Ma ora, secondo Dagospia, ci siamo: Federica Pellegrini sarebbe in dolce attesa.