Sinner, lo schiaffo di Tania Cagnotto a Federica Pellegrini: basta una frase

Entrambe si trovano a loro agio in acqua. La prima, però, ha attaccato - e continua a farlo - Jannik Sinner. La seconda, invece, fa il tifo per lui. Tania Cagnotto e l'altoatesino si sono incontrati a casa di lei, con tanto di marito e piccole figliolette. La tuffatrice poi ha postato la foto sui social, con il seguente messaggio di incoraggiamento. "Buon rientro caro Jannik! Non vediamo l'ora di rivederti giocare - ha scritto -. Divertiti come sai fare te. TE LO MERITI!".

Un messaggio diametralmente opposto a quelli lanciati nelle scorse settimane da Federica Pellegrini. Suo marito, Matteo Giunta, ha ribadito il loro pensiero in occasione dell'intervista concesso a Caterina Balivo a La Volta Buona: "Lo so che non si è mai dopato intenzionalmente. Fatalità, l'intervista è uscita una settimana prima che lui tornasse ad allenarsi. Secondo me il suo caso è stato gestito diversamente rispetto ad altri casi. Il polverone? Perché Jannik Sinner è molto amato".

Intanto il numero uno al mondo si sta preparando al suo ritorno in un match ufficiale di tennis. L'azzurro sarà chiamato ad accumulare partite - e punti - a Roma in vista del prossimo grande appuntamento: il Roland Garros di Parigi.