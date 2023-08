Belen-De Martino, corna e rottura? "Cosa confermano gli amici romani"

07 agosto 2023 a

Continua a tenere banco l’ennesima rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. È ormai sotto gli occhi di tutti che i due sono formano più una coppia: i motivi della fine della loro storia sono rimasti privati per il momento, anche se non mancano diversi rumors. Non è neanche prevedibile se la rottura sarà definitiva o ci sarà ancora una volta un colpo di scena, con tanto di riappacificazione.

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha provato a fare un po’ di chiarezza, commentando anche le rivelazioni di Fabrizio Corona, che nei giorni scorsi ha parlato di presunti tradimenti da parte di De Martino: “La scorsa settimana scrivevo della storia finita tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che si erano lasciati, purtroppo. Ho anche scritto che la storia con Elio Lorenzoni non era storia ma un’amicizia e che Stefano non si era certo perso dietro a un’altra. Tutte voci che mi sono state confermate dagli amici romani di Stefano e di Belen”.

“Ma ecco che Fabrizio Corona ci mette ora il suo pezzo da 90 - ha aggiunto Alessi - e riversa sul suo canale Telegram la sua verità. Anzi, quella che Belen (che vede, e lo so per certo) gli avrebbe – dice – raccontato. Avrebbe. Fabrizio Corona va giù pesante anche quando gli fanno delle confidenze. E non si tiene un cecio in bocca come è successo con Belen, almeno stando a quello che racconta e scrive. Alla fin della fiera conferma quello che io, più delicatamente, avevo scritto: con Stefano è finita”.