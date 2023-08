Francesca Fagnani, colpaccio per la prima di Belve: perché Belen Rodriguez trema

07 agosto 2023 a

Stefano De Martino primo ospite. Ad avere l'onore di intervistare per prima l'ormai ex marito di Belen Rodriguez è Francesca Fagnani. Il conduttore sarà infatti ospite di Belve su Rai 2. A rivelarlo è stata la stessa Fagnani, generando non poco entusiasmo tra il pubblico si è mostrato particolarmente entusiasta alla notizia e non vede l'ora di vedere questo momento di televisione. Sarà il conduttore, dunque, il primo a sedere sullo sgabello e rispondere alle domande pungenti della conduttrice.

Alcune di queste verteranno anche sul matrimonio naufragato tra lui e la modella argentina. Da tempo al centro del gossip, non è escluso che la Fagnani possa incalzare il suo ospite sul presunto flirt con Alessia Marcuzzi. Flirt che, stando ai rumors, avrebbe creato la seconda rottura con Belen.

Le nuove puntate di Belve andranno in onda su Rai 2 dalla data di martedì 26 settembre 2023, fino a quella di mercoledì 24 ottobre. Per questa nuova stagione del programma di interviste, ci sarà una sorta di staffetta tv con Boomerissima. Infatti, dal 31 ottobre al 28 novembre, nei martedì sera di Rete, si potrà vedere anche lo show già rodato con al timone proprio la Marcuzzi.