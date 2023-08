Stefano De Martino, "Lei era a casa sua": un impensabile nome vip

06 agosto 2023 a

Ritorno di fiamma per Stefano De Martino? No, non stiamo parlando di Belen Rodriguez, con la quale il matrimonio sembra nuovamente naufragato, ma di una ex ex. Ossia Emma Marrone. La cantante infatti sarebbe stata a casa di Stefano, che al momento si trova nella sua Napoli. A lanciare l'indiscrezione è stata Deianira Marzano che ha pubblicato il messaggio ricevuto dalla propria fonte: "Oggi Emma Marrone, la sua amica Francesca e l’amico Paolo sono arrivati a Napoli per le vacanze (presumibilmente saranno a Capri da qui a oltre ferragosto) e sono stati tutti a casa di Stefano De Martino a Posillipo/Marechiaro per pranzo. Non so se sono ancora lì, ma si sono visti di sicuro. Cosa sicura al 99 per cento".

Fidanzati dai tempi di Amici, quando erano entrambi nel talent show di Maria De Filippi. Emma e Stefano sono stati insieme finché non è arrivata proprio Belen nella vita dell'ex ballerino oggi conduttore Rai.

Tra i due, dopo anni di tensione, è tornato il sereno. Non a caso tempo fa De Martino e Belen sono stati fotografati insieme a Emma. I tre erano al ristorante. Insomma il tradimento è ormai un lontano ricordo. Ma ora, il sospetto, è che possa esserci nuovamente un ritorno di fiamma.