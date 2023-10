Dainty Wilder, confessione piccantissima: "Lo ho fatto sul volo per Firenze"

11 ottobre 2023 a

Si chiama Dainty Wilder ed è una celebrità su OnlyFans, la piattaforma per soli adulti dove conta centinaia di migliaia di followers. Insomma, una ragazza bella e piuttosto disinvolta. E la sua disinvoltura non viaggia soltanto sui social. Infatti, Dainty si è resa protagonista di una curiosa vicenda che sta diventando virale. Il succo della questione? Ammaliatrice, i maschietti faticano a resisterle.

Ma procediamo con ordine. La Wilder era ospite del podcast Plug Talk, dove ha raccontato quanto le è capitato in aeroporto: "Ero in coda al check-in, stavo partendo per Firenze e, dato che, il tempo non passava più, ho cominciato a chiacchierare con il ragazzo che avevo davanti e che era davvero carino", premette sorniona.

"Una volta arrivati al gate - prosegue - ci siamo resi conto che avremmo viaggiato in due classi separate allora gli ho dato il mio contatto su Instagram e abbiamo cominciato a flirtare per messaggio. Lui volava in prima classe, mentre, io ero in economy, quindi, mi ha scritto se volessi andare a trovarlo e io non ho perso l'occasione. Perciò, mi sono accomodata accanto a lui e, dato che, ogni sedile accanto aveva una porta scorrevole, ha chiuso la cabina. Una cosa tira l'altra e, vista l'attrazione, abbiamo fatto se***", confessa spudorata.

Ma non è tutto. "Alla fine, sono tornata al mio posto in economy ma ho praticamente fatto tutto il viaggio in prima classe. Quando siamo scesi dall'aereo, ci siamo trovati per bere un caffè e mi ha mostrato la città, dato che lui era italiano. È stato tutto molto divertente", ha concluso Dainty Wilder.