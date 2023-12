Belen Rodriguez umilia Spinalbese: "Non ha un lavoro e mi rompe la pa***"

26 dicembre 2023 a

Uno sfogo durissimo, quello di Belen Rodriguez: nel mirino dell'argentina ci finisce il suo ex, Antonino Spinalbese, con cui ha avuto la figlia Lune Marì. Il punto è che qualche giorno fa Fabrizio Corona ha sostenuto che Spinalbese sarebbe furioso con Belen per l'affidamento della figlia durante le feste Natalizie: l'argentina ha passato le feste con Luna Marì ed Elio Lorenzoni, mentre Santiago, l'altro figlio, era col padre, Stefano De Martino.

Sempre Corona sosteneva che Belen avesse proposto ad Antonino, come unica soluzione per non stare lontano da Luna a Natale, quella di prenotare una stanza d'albergo vicino ad Alberta, opzione che Spinalbese avrebbe rifiutato. Indiscrezioni che hanno scatenato il gossip e che sono state rilanciate un po' ovunque. Ma non solo: Spinalbese, sui social, avrebbe pubblicato un duro messaggio contro la ex proprio sulla vicenda, messaggio poi rimosso a tempo record. Ma era già troppo tardi...

Troppo, per Belen Rodriguez, che sui social ha scritto: "Ho letto degli articoli alquanto diffamatori ed equivoci sul mio conto, su mia figlia riguardanti il Natale. Io ho sempre rispettato gli uomini, non ho mai vietato niente e lo sai bene. Invito la persona che mi ha tirato in ballo ad occuparsi di sua figlia durante tutto l'anno. Non porre attenzione solo sul giorno di Natale. L’amore serve sempre, non solo alla vigilia. Lo invito a non nominarmi mai più pubblicamente, ma in forma privata. Altrimenti sarò costretta a spiegare la verità. Ancora una volta, ormai, non ho più problemi a farlo", ha concluso la Rodriguez riferendosi alla sua ospitata a Domenica In. Un bombardamento su Spinalbese, insomma.

Ma non è finita. A togliere ogni dubbio circa chi fosse il destinatario del suo messaggio, ecco che Belen ha risposto in modo eloquente ad alcune domande su Instagram: "Succede che quando le persone non hanno un'occupazione, rompono le palle a quelli che ce l'hanno per trarne vantaggio. Non gli è bastato andare al GF grazie alla sottoscritta", ha concluso una Belen Rodriguez mai vista così feroce e furibonda.