Belen Rodriguez e le corna, con chi l'hanno messa a tavola a Natale

26 dicembre 2023 a

a

a

Belen Rodriguez non manca di ironizzare, neppure a Natale. La showgirl ha voluto ri-condividere un meme diffuso dalla pagina Instagram Very Inutil People. Qui si vedono alcune celebrità al centro del gossip del 2023 sedute a tavoli diversi. Poi la domanda: "A quale tavolo ti siedi a Natale?". Ogni "posizione" ha un suo significato.

Tavolo 1: Mahmood, Damiano David, Elodie, Gino Paoli (nei giorni scorsi Gino Paoli ha criticato i cantanti che si svestono)

Tavolo 2: Chiara Ferragni, Fedez, Selvaggia Lucarelli, Morgan (sia Morgan che Selvaggia Lucarelli hanno avuto problemi con Fedez)

Tavolo 3: Harry e Meghan, William e Kate (per le catfight che hanno coinvolto la royal family)

Tavolo 4: Paolo Meneguzzi, J-Ax, Salmo, Luchè (li accumunano i dissing che si sono fatti a vicenda)

Tavolo 5: Ornella Vanoni, Guè Pequeno, Arisa, Rocco Siffredi (tutti artisti senza peli sulla lingua)

Tavolo 6: Mirko Brunetti, Perla Vatiero, Nicola Panico, Sara Affi Fella (tra le coppie più chiacchierate di Temptation Island)

Tavolo 7: Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi, Belen Rodriguez (tutte coinvolte in rumors e gossip su tradimenti e corna).

Da qui il commento della modella argentina che ha replicato con una risata. D'altronde che i rapporti tra lei e Alessia Marcuzzi non fossero dei migliori non è una novità. Tempo fa Dagospia ha svelato che la conduttrice Mediaset avrebbe avuto un flirt clandestino con Stefano De Martino, ai tempi marito di Belen. Proprio quest'ultima, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha ammesso di essere stata tradita dall'ex ballerino, Ben "12" sarebbero state le "corna". Mistero sui nomi, anche se "due donne sono famose".