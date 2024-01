Alessia Marcuzzi, "madre di famiglia... complimenti": corna, l'orrore per questo video

13 gennaio 2024 a

Haters in servizio permanente attivo su Instagram. A farne le spese, e non è la prima volta, la bellissima Alessia Marcuzzi "colpevole", si fa per dire, di aver pubblicato sul proprio profilo Instagram un video di sessione di trucco. A 52enne da compiere il prossimo novembre, la showgirl e presentatrice romana è indiscutibilmente una delle donne più affascinanti e in forma dello showbiz italiano, con il pregio tra l'altro di utilizzare i propri profili social con foto e video sempre molto auto-ironici e mai volgari. Eppure, c'è chi la mette sotto accusa.

"Il mio rossetto preferito è proprio il mio… che caso", scrive a corredo del video in cui si trucca davanti allo specchio preparandosi per una serata fuori, con abito decisamente sensuale. Qualche smorfia, una mano tra i capelli per ravvivarli e via, pronta per conquistare la notte. A qualcuno, evidentemente, tanta esibizione di bellezza non va giù e scrive: "Credi di avere ancora 15 anni... a volte sei troppo convinta", "Vuoi fare troppo la panterona che non sei, anche meno...".

"Cosa ci dice del flirt con Alessia Marcuzzi?": agguato di "Striscia" a De Martino, come ne esce

C'è anche chi, ancora più malizioso e velenoso, ci va giù pesante senza scrivere una sola parola, ma pubblicando un "meme" di Stefano De Martino che si sistema i capelli. Riferimento ovvio alla (presunta) storia di corna con l'ex di Belen Rodriguez, confermata clamorosamente e sempre su Instagram dalla stessa collega argentina della Marcuzzi.

Tra i commenti, il tema della sospetta liaison diventa ben presto predominante. "Non possiamo sapere la verità… ma Belen xche dovrebbe dire il falso così pubblicamente… se fosse così… mi cadresti davvero…", scrive una follower. "Madre di famiglia... complimenti", azzarda un'altra. "Scusate ma Belen cosa ha fatto con Emma? Il Karma gira", fino al telefonatissimo "È più bella Belen". "Ma veramente vi sentite in dovere di commentare tirando fuori le corna di Belen? - chiosa con un po' di saggezza una utente - Daje la…. Ognuno le corna sue!!!! Cara Marcuzzi in ogni caso invecchi molto bene".