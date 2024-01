De Martino, bordata contro Belen: "Vogliono il sangue, mi spiace per mio figlio"

11 gennaio 2024 a

a

a

Tapiro d'oro per Stefano De Martino dopo le rivelazioni della ex, Belen Rodriguez, che in un'intervista a Domenica In ha parlato di non pochi tradimenti da parte dell'ex ballerino. Quest'ultimo, invece, a Belve aveva assicurato di non aver mai tradito la sua ex moglie. Dopo averlo raggiunto, l'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli a De Martino ha chiesto: "Lei è un traditore seriale?". E lui, sorridendo, ha risposto: "Quanta pazienza devo ancora avere? Io la mia l’ho già detta". A quel punto Staffelli gli ha chiesto anche del presunto flirt con Alessia Marcuzzi, che la showgirl argentina avrebbe confermato sui social. "Smentisce anche la storia con Alessia Marcuzzi?". "Certo - ha risposto il conduttore -. So che le persone vogliono vedere il sangue, ma non faccio il macellaio. L’unico giudice della mia vita è mio figlio e mi spiace che abbia letto certe cose sui social".

Alla fine Staffelli gli ha chiesto con quante donne abbia realmente tradito Belen. E lui, ironicamente, ha replicato: "La matematica non è mai stata il mio forte…". Per De Martino si tratta del terzo Tapiro d’oro ricevuto in carriera, esclusi quelli di coppia (due con l’ex Belen e uno con il figlio Santiago). Il servizio completo andrà in onda domani sera a Striscia la notizia, in programma su Canale 5 alle 20.35.