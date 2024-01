Striscia la Notizia, agguato a De Martino: "Cosa ci dice della Marcuzzi?", come ne esce

10 gennaio 2024 a

Stefano De Martino rompe il silenzio. Dopo le rivelazioni dell'ex moglie Belen Rodriguez, il conduttore Rai dice la sua sul presunto tradimento con Alessia Marcuzzi. Raggiunto da Striscia la Notizia, che gli ha fatto recapitare un tapiro d'oro, l'ex ballerino afferma: "Certo. So che le persone vogliono vedere il sangue, ma non faccio il macellaio. L’unico giudice della mia vita è mio figlio e mi spiace che abbia letto certe cose sui social". Parole che arrivano dopo la domanda, più schietta che mai, di Valerio Staffelli: "Smentisce anche la storia con Alessia Marcuzzi?". Storia puntualmente smentita da De Martino: "Non è vero".

A confermare via Instagram la tresca tra l'ex marito e la conduttrice era stata proprio la modella argentina. Da quel giorno il gossip si è scatenato in cerca di nuovi dettagli. Era il 2020 quando Dagospia lanciò lo scoop, collegando la fine del rapporto tra Belen e Stefano e la crisi tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi. I diretti interessati all'epoca avevano negato tutto: lei parlando di "notizie assurde" che l'avevano molto ferita; lui dicendo di essersi fatto una grossa risata su quella fake news.

Eppure per il settimanale Chi i due si frequentavano già da due anni. Il flirt sarebbe infatti nato nel 2018, quando la Marcuzzi, all'epoca conduttrice dell'Isola dei famosi, aveva voluto proprio De Martino come inviato a Cayos Cochinos. Poi nel 2020, in pieno lockdown, la Rodriguez spiando il tablet del marito avrebbe scoperto il tradimento.