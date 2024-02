Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli: "Quando mi sono sposata era pieno di debiti, poi..."

21 febbraio 2024 a

a

a

"Eros forse era prevenuto. Mi amava ma non ha mai sostenuto le mie ambizioni anche solo quella di finire l'università": Marica Pellegrinelli, ex moglie del cantautore romano Ramazzotti, lo ha confessato al settimanale Grazia. Poi ha aggiunto: "Io non ho mai voluto sfruttare la sua immagine. Anche quando il matrimonio è terminato non ho preso niente. L'assegno che prendo è per i bambini e poi ho l'usufrutto di una casa a Milano intestata ai bimbi. Di mio non c'è niente".

Nel discorso sulla fine del rapporto con Ramazzotti, gli aspetti economici ritornano anche in un altro passaggio: "Le persone pensano che mi sia sposata un milionario. Allora, quando mi sono sposata, il mio ex marito era pieno di debiti e ci siamo lasciati nel suo momento economico migliore degli ultimi 30 anni e sinceramente non ho chiesto nulla". Parlando invece della sua attuale relazione, la Pellegrinelli ha rivelato di essere felicissima insieme al nuovo compagno William Djoko, suo fidanzato da due anni e mezzo. I due aspettano una bambina, la cui nascita è prevista a metà maggio. Per la modella 35enne si tratta del terzo figlio, dopo i primi due nati dall'amore con Eros.

"Non mi ha mai sostenuto": la bordata di Marica Pellegrinelli contro Eros Ramazzotti

Marica ha rivelato di aver detto ai familiari e agli amici della sua gravidanza subito dopo il terzo mese. I paparazzi, in realtà, l’avevano già immortalata con un pancino sospetto nei primi tempi. Ora però la conferma arriva direttamente da lei: “Non amo centellinare le notizie in modo da fare i like, penso che le persone che mi seguono da sempre sanno quanto per me sia privata e sacra la maternità, la natalità e la vita dei minori”.