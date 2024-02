Elodie in bikini, "usami come strofinaccio per i piedi": chi arriva a tanto

23 febbraio 2024 a

a

a

"Nervosetta", ma già in forma (anzi, stra-forma) per l'estate. Elodie infiamma Instagram pubblicando le sue foto in uno strepitoso bikini bianco e nero direttamente dalla spiaggia. Curve e linea sono invidiabili, il broncio esibito davanti allo smartphone invece evidenzia un umore non proprio al settimo cielo.

La didascalia, laconica, stringata, inequivocabile, conferma le prime impressioni. Se l'espressione corrucciata sia dovuta al cielo coperto che mette a rischio la prima tintarella (assai anticipata) di questo 2024 o a questioni personali e private un po' più serie, per il momento, non è dato sapere. I follower e i fan, però, non se ne curano e i commenti sotto al post sul profilo della cantante romana sono espressione di entusiasmo e puro godimento intellettuale.

"Ora tutti bigotti?". Elodie, Fiorella Mannoia ad alzo zero: che schiaffo a Gino Paoli



"Se vuoi usarmi come strofinaccio per togliere i granelli di sabbia dai piedi prima di risalire in macchina, non esitare a contattarmi", "Bellissima sei un tesoro della natura", "Un attentato alla mia omosessualità", "Maremma mpestata che roba che sei", "Divento etero", "Se mi mandi la posizione ti raggiungo e ci innervosiamo insieme".



Ovviamente non mancano gli apprezzamenti vip. Il trio comico-calcistico de Gli autogol si limita a "fotografare" la situazione: "Prova costume passata". "Ma bellissima", aggiunge Antonella Clerici. La reazione più importante (e attesa da Elodie, immaginiamo) è quella dell'ex pilota di MotoGp nonché suo fidanzato, Andrea Iannone. Nessuna parola, solo due emoticon: un cuore nero e una fiamma che arde, come la loro passione.

Uno "scippo" ad Elodie? Sanremo, dietro le quinte: "Chissà come l'ha presa"

"