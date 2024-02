Sanremo, Elodie "scippata": "Chissà come l'ha presa", indiscreto

07 febbraio 2024 a

Presenze molto chiacchierate nel "retropalco" del Festival di Sanremo. Dagospia regala delle gustose chicche a firma Giuseppe Candela, cronista sempre molto ben informato su quel che accade nei corridoi e dietro le porte chiuse del mondo dello spettacolo.

All'Ariston è sempre un circo nella settimana più esplosiva dell'anno. E anche questa edizione numero 74, iniziata con il botto di ascolti e share, non sembra rompere la tradizione pur in mancanza di super-ospiti internazionali e star del livello, per esempio, di Chiara Ferragni nel 2023. Non mancano però personaggi in grado di stuzzicare fantasie e gossip.

Ha attirato i fotografi Rose Villain, la cantante già vista lo scorso anno insieme all'amico e provocatore Rosa Chemical e quest'anno in gara in proprio. "Nome d'arte di Rosa Luini - suggerisce Candela -, pochi sanno che la rapper è 'una figlia di papà': suo padre è infatti l'imprenditore Franco Luini, fondatore del marchio di borse, zaini e accessori Tucano". Apperò.

Molti hanno girato la testa per ammirare Jori Delli, splendida compagna del rapper Fred De Palma. Della "bellissima influencer italo-albanese", ex volto di SportItalia e protagonista di spot con Ronaldo e Neymar in persona, si sa che la relazione con l'interprete di Il cielo non ci vuole va avanti da circa un anno.

Le notti sanremesi sono spesso assai movimentate. Dagospia ha registrato una discussione molto vivace al party di Vanity Fair tra due componenti degli staff di Annalisa e Alessandra Amoroso. Mentre Emma, scrive Candela, "ha fatto pacchetto completo: si è portata a Sanremo tutto lo staff della sua amica Elodie". Con la Marrone ci sono lo stylist, il truccatore e il parrucchiere della cantante romana. "Quest'ultima come l'avrà presa? Ah, non saperlo...".