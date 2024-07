Emma Marrone da censura: "A quello non rinuncerei mai..."

09 luglio 2024 a

a

a

Emma Marrone, in una lunga intervista-video rilasciata al magazine GQ ha parlato della sua carriera da cantante, confessando anche alcuni sogni del cassetto per il futuro. L'artista desidera infatti esibirsi alla Royal Albert Hall di Londra e di duettare con moltissimi interpreti di cui però non fa i nomi per scaramanzia. Al primo incontro con Vasco Rossi, il suo idolo, era talmente emozionata da non riuscire a parlare: "Ero troppo emozionata". La sua vacanza ideale è in un posto qualunque, basta che sia in campagna, che abbia una piccola piscina e un barbecue.

Ma alla domanda: "A quale oggetto non rinunceresti mai?", la cantante ha dato una risposta che ha lasciato tutti di sasso. "Un oggetto a cui non rinuncerei mai? Sono indecisa tra il dildo e la PlayStation, poi te lo dico", ha dichiarato Marrone. Sui social stanno già iniziando a circolare gli spezzoni del filmato e sicuramente le condivisioni sono destinate a crescere molto, moltissimo.

"Sono tragicomica, tendo al dramma, sono un pagliaccio": Emma si auto-demolisce

Sui social i tantissimi fan della Marrone sono letteralmente impazziti di gioia. Molti di loro sottolineano infatti la grande spensieratezza dell'artista italiana e delle sue risposte tutte da ridere. Su Instagram, per esempio, un utente ha commentato così il video di GQ: "Il dildo Emma Marrone, volooo...sognooo, sto godendo... sei il mio mantra!". Dello stesso avviso anche Morgana: "Io ti adoro, sia come donna che come artista".