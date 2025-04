Vasco Rossi, come ha gelato Renga: "Sei troppo bello"

"Sanremo 2005, lui era il superospite. Ci incrociamo al volo nel casino della sala stampa. E mi dice una cosa assurda: 'Tu sei troppo bello'": Francesco Renga ha raccontato questo aneddoto su Vasco Rossi in un'intervista al Corriere della Sera. Poi ha aggiunto: "Questa storia del sex-symbol mi perseguita. So di saperci fare con le persone perché forse ho un bel sorriso, mille argomenti di cui parlare, sono divertente... ma alla bellezza non ci avevo mai pensato".

Sulla vittoria di Sanremo con "Angelo" nel 2005, invece, il cantante ha detto: "Non era previsto che andassi al Festival, me lo chiese Bonolis. Ero impreparato. Figuriamoci se mi aspettavo il primo posto. Capii che stava succedendo qualcosa quando, dietro le quinte, D’Alessio mi mise a posto la giacca. 'Uè guagliò hai vinto'. E io: 'Che c**** dici Gigi?".