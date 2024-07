Anna Tatangelo, il bikini è "inesistente": la foto che manda in tilt Instagram

22 luglio 2024 a

Più che bollente, l'estate di Anna Tatangelo appare esplosiva, come lo striminzito bikini blu che stenta a contenere le sue generose forme.

La cantante ciociara, 37 anni, ha riconquistato una certa serenità dopo la dolorosa rottura da Mattia Narducci, con cui faceva coppia fissa da tempo. In vacanza a Ibiza da single, dopo essersi goduta qualche giorno di vacanza con parenti e amici, Lady Tata è tornata anche su Instagram pubblicando qualche foto nelle sue Stories decisamente riuscita a bordo piscina.

E ancora, qualche video in cui è circondata da ballerini muscolosi oppure è lei, in solitaria, a danzare fasciata ancora da un due pezzi risicatissimo per la gioia dei suoi scatenati ammiratori (non solo musicali, ça va sans dire)

A giugno, fresca dell'uscita del suo nuovo singolo Mantra, l'ex moglie di Gigi D'Alessio (da cui ha avuto un figlio, Andrea che oggi ha 14 anni) aveva vuotato il sacco sempre su Instagram aprendosi coi fan su questioni molto personali e private: "Questo è stato un lungo periodo di rinascita e riscoperta, la prova tangibile che dal dolore possano nascere anche cose belle. Finalmente sono pronta per raccontarvele".