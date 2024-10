Juan Carlos, indiscrezioni pazzesche: "Raffaella Carrà era la sua amante"

Roberto Tortora 11 ottobre 2024 a

Com’è bello far l’amore da Trieste… a Madrid? L’indiscrezione arriva dalla rivista francese Privé e attribuisce a Juan Carlos I, re di Spagna dal 1975 al 2014, un flirt con la nostra Raffaella Carrà che, come è noto, è stata un volto televisivo molto conosciuto anche nella penisola iberica. Privé lo scorso 25 Settembre ha pubblicato una serie di fotografie, inoltre, che ritraggono il sovrano mentre dà un bacio appassionato all’attrice Bàrbara Rey, icona della commedia sexy spagnola anni ’70.

Da lì, il tam tam vorticoso sulla vita amorosa di Juan Carlos e, tra i nomi spuntati nella sua lista, spicca anche Raffaela Carrà, nome confermato anche dall’esperta di cronaca rosa spagnola Pilar Eyre, la quale afferma che la nostra Raffa abbia avuto una relazione con Don Juan Carlos dopo la morte di Francisco Franco. Lo scrive su Lecturas, il suo blog: la morte di Franco nel 1975 avrebbe influenzato la vita di Juan Carlos I, perché come rappresentante della Casa Reale spagnola iniziò ad avere molta più libertà, tanto che, nonostante fosse già sposato con Sofia di Grecia, non esitò a sperimentare nuove esperienze sentimentali.

In più, la Eyre sostiene che in quel periodo tra Juan Carlos e Sofia c’era una crisi coniugale seria, da lì le evasioni sentimentali del re. In pratica, dopo la nascita di Felipe IV nel 1968, i due reali avrebbero smesso di avere rapporti. Sempre la Eyre sostiene che quella tra il re e la Carrà fu una relazione speciale e di mezzo c’è anche un regalo, una cravatta gialla di Hermès, che Juan Carlos indossò durante un discorso in televisione. Ovviamente la versione di Raffaella Carrà non è più disponibile, essendo lei mancata ormai tre anni fa. C’è in stesura, però, il memoriale del re e chissà che non emergano nuovi particolari di una “lovestory” su cui ancora si sa poco o nulla.