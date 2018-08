Una scossa di terremoto magnitudo 3.9 è stata avvertita nella provincia di Reggio Emilia. L’epicentro è stato a Bagnolo in Piano, secondo quanto precisato via Twitter dalla Provincia, indicando che il sisma si è verificato alle 2:33. Vi sarebbe stata anche una seconda scossa di minore intensità, magnitudo 2.2, poco dopo le 3:00. Sui social media sono rimbalzate le segnalazioni delle persone che hanno sentito il terremoto. Per il momento sembra non siano stati registrati dann